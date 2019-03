På Tønder Johansens ejendom, Rugårdsvej 19, ses nu kun resterne af et oprindeligt skilt. Ejendommen er beliggende mellem Fjordsgades udmunding i Rugårdsvej og Kvægtorvet. Men Stadsarkivet savner et billede af murermesteren, der opførte den for mere end 100 år siden. Så hvis læserne kan hjælpe, er man velkommen til at kontakte arkivet på historienshus@odense.dk eller at ringe på 65511030. Privatfoto