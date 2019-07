Himlen græd: Tusinder hyldede Kim Larsen i regnen

Torsdagskoncerterne i Kongens Have kan snart være fortid, men hyldesten til Kim Larsen trak mange mennesker til. Og flere var meget utilfredse med, at koncerterne kan blive sparet væk.

Sæsonens første Torsdagskoncert, hyldesten til Kim Larsen, blev et tilløbsstykke i regnvejr i Kongens Have i Odense. Det dårlige sommervejr var ret ligegyldigt denne aften. En af de gæster, der var kommet tidligt, var Michelle Petersen fra Haarby, der havde inviteret blandt andre Anne Mai med. Og begge kvinder er vrede over, at Torsdagskoncerterne er stærkt i fare for at blive sparet væk i fremtiden. - Jeg synes, der er noget svineri. Jeg tænker især på alle de belastede familier, der kommer her med deres børn. De familier har ikke råd til så meget i forvejen, så selv om besparelserne skal skaffe penge til de flere ældre, der kommer, og til børnene, så synes jeg, det er for dårligt, siger hun. - Og jeg mener præcis det samme, siger Anne Mai.

Program De næste koncerter:



11. juli: Ruby Port, Rambuk, Woodstock Tribute feat. Kira Skov, Bjørn Fjæstad, Dicte og Mika Vandborg.



18. juli: Odense Klassik, Patina og Back to Back.



25. juli: Papaya, Mawic og The Sandmen.

Michelle Petersen (til højre) elsker at komme til Torsdagskoncerterne og er vred over, at de kan blive sparet væk. Det er hendes veninde, Anne Mai (t.v.) også. Foto: Jesper Friesmand

Himlen græder Omme bag scenen stod en af Torsdagskoncerternes arrangører, Henrik Kragh, og glædede sig over, at så mange mennesker strømmede til for at hylde Kim Larsen. - Jeg synes, der er mange flere mennesker på det her tidspunkt, end der plejer at være. Det var oplagt for os at den første koncert i år skulle handle om Kim Larsen, og vi kan jo se, at himlen græder i dag, siger Henrik Kragh, der kører videre med Torsdagskoncerterne uanfægtet af de truende politiske skyer, der samler sig over dem. - Vi fortsætter, og så må vi se, hvad budgetforhandlingerne fører til. Jeg glæder mig over den store interesse i dag, og vi har også kunnet mærke meget stor trafik på de sociale medier til den her koncert, siger han. Hvis kommunen ikke længere vil betale, skal der en privat investor ind med en stor kasse penge, hvis Torsdagskoncerterne skal leve videre fremover med fire årlige koncerter, som der er i år. - Vores budget pr. koncert er omkring 350.000 kroner. De 100.000 kroner går til at betale musikken, og den post er blevet dyrere de seneste år, siger Henrik Kragh, der arrangerer Torsdagskoncerterne sammen med Kristina Sjögreen. Om de også skal gøre det i fremtiden, må de vente med at finde ud af.

Henrik Kragh og Kristine Sjögreen står bag Torsdagskoncerterne. De arbejder videre, selv om politikerne ikke vil betale for koncerterme fremover. Foto: Jesper Friesmand

Muligvis sidste sæson af Torsdagskoncerter i Kongens Have i Odense. Til den første koncert, som var i Kim Larsen tema, spillede bl.a. Grassolin, der spiller Gasolins sangskatte som forklædt bluegrass. Foto: Sugi Thiru

Fynbus-chauffør Carsten Madsen havde sine to hunde, Zitta og Zara, med.- Jeg kommer altid til Torsdagskoncert, når jeg kan. Nogle gange regner det, og det gør det også i dag, men jeg er kommet alligevel for at hylde Kim Larsen, sagde han. Foto: Jesper Friesmand

I fagforeningen FH's telt stod Jim Lorentzen og delte 1000 gratis regnslag ud, og dem var der rift om. De første 500 var allerede tidligt på aftenen revet væk. Foto: Jesper Friesmand