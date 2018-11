Her kan du parkere til H.C Andersen Julemarkedet

I weekenden kan juleglade børn og voksne opleve den hyggelige stemning til H.C. Andersen Julemarkedet. Der kommer knap 50.000 mennesker igennem julemarkedet per weekend. Med så mange mennesker kan det dog sætte en dæmper på julestemningen, hvis det ikke er til at finde en parkeringsplads. Derfor får du her en guide til, hvor der er gode muligheder for at parkere i gåafstand.