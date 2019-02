Er det indboet fra 15 polakker, der gennem længere tid har boet i en erhvervsejendom på Nordbirkvej i Seden? Nej, lød forklaringen under et kommunalt tilsyn tirsdag. Det er bare en enkelt mands flyttelæs. Nu viser billeddokumentation inde fra virksomheden dog et andet billede. Foto: Michael Bager