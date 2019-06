Her er landets første borgerråd: Hver ottende har sagt ja til at være med

Her er borgerrådets 100 medlemmer

18 år, studerende, Odense M 20 år, sabbatår, Odense SØ 21 år, studerende, Blommenslyst 21 år, ufaglært 21 år, sabbatår, Odense C 23 år, butiksansat, Odense SØ 23 år, teknisk designer, Odense NV 23 år, studerende, Odense SØ 24 år, studerende 24 år, studerende, Odense C 24 år, kok, Odense S 25 år, nyuddannet sosu'er, Odense C 26 år, hjemmegående/studerende, Odense N 26 år, studerende, Odense C 26 år, folkeskolelærer, Odense S 26 år, jurist, Odense SV 26 år, e-learning-konsulent, Odense C 26 år, psykolog, Odense C 26 år, civilingeniør, Odense C 26 år, studerende, Odense SV 27 år, studerende, Odense C 27 år, studerende, Odense C 27 år, dagpengemodtager, Odense SØ 28 år, ledig, Odense M 28 år, AC fuldmægtig, Odense NV 28 år, supportkonsulent, Odense C 29 år, koordinator/tolk/oversætter, Odense C 30 år, kostvejleder, Odense NØ 30 år, læge, Odense M 31 år, projektmedarbejder 31 år, projektkonsulent, Odense S 32 år, sygeplejerske, Odense SV 33 år, programmør, Odense SV 34 år, Odense S 35 år, elektronik-fagteknikker, Odense SØ 35 år, ph.d. i biomedicin, Odense NV 36 år, vagt, Odense V 36 år, lektor, Odense SV 37 år, folkeskolelærer, Odense NV 38 år, elektriker, Odense S 39 år, selvstændig, Odense M 41 år, gymnasielærer 41 år, kontorassistent, Odense SØ 41 år, kontanthjælpsmodtager, Odense N 41 år, ledig, Odense SV 42 år, flexjobber, Odense C 42 år, sosu'er, Odense N 44 år, socialrådgiver, Odense V 45 år, uden job, Odense N 45 år, selvstændig coach, Odense SV 45 år, gymnasielærer, Odense N 46 år, socialrådgiver, Odense S 48 år, forsvaret, Odense SV 48 år, skolelærer, Odense C 49 år, uden job, Odense NØ 50 år, førtidspensionist, Odense NØ 51 år, førtidspensionist, Odense SØ 51 år, lærer, Odense C 51 år, selvstændig, Odense NØ 51 år, køkken og kantine, Odense C 52 år, førtidspensionist, Odense NØ 53 år, ledig, Odense C 53 år, reparatør, Odense SV 54 år, receptionist, Odense C 54 år, lærer, Odense C 55 år, familieplejekonsulent, Odense C 56 år, underviser, Odense N 57 år, DSB-medarbejder, Odense C 57 år, musiker, Odense C 58 år, vicevært, Odense C 58 år, lærer, Odense C 60 år, flexjob, Odense NV 61 år, førtidspensionist, Odense C 61 år, folkeskolelærer 62 år, projektleder, Odense S 63 år, pedelmedhjælper, Odense N 63 år, efterløn, Agedrup 63 år, rekrutteringskonsulent, Odense S 64 år, efterløn, Odense SV 65 år, rengøring 67 år, pensionist, Odense S 67 år, elektriker, Odense M 69 år, pensionist, Odense N 70 år, pensionist, Odense S 71 år, pensionist, Odense NØ 72 år, pensionist, Odense SØ 73 år, pensionist 74 år, pensionist, Odense SV 75 år, pensionist, Odense N 76 år, pensionist, Odense NØ 77 år, pensionist, Odense NV 77 år, pensionist, Odense SØ 78 år, pensionist, Odense SV 78 år, pensionist, Odense NV 79 år, pensionist, Agedrup 79 år, pensionist, Odense M 80 år, pensionist, Odense M 80 år, pensionist, Odense NØ 80 år, pensionist, Odense NVDertil kommer formand Stig Holmelund Jarbøl, rektor på HF & VUC Fyn. Det har ikke været muligt at få oplyst navne på alle menige medlemmer af borgerrådet.