Her er de 12 nominerede: Bæredygtighedspris har fået vokseværk og nyt navn

Den er blevet uddelt hvert år siden 2011, Odense Bæredygtighedspris, men i år har den både fået nyt navn og vokseværk.

Ud over hovedprisen, der nu hedder Odense Verdensmålspris, uddeles også Ungeprisen, Hverdagsaktivisten og Klimaprisen.

- De fire nye verdensmålspriser illustrerer, at Odense som by prioriterer FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og arbejder med dem på forskellige måder, forklarer borgmester Peter Rahbæk Juel (S), der er formand for Odense Bæredygtighedsråd.

I marts sidste år enedes byrådet blandt andet om at danne et foreløbigt to-årigt Verdensmåludvalg, der skulle "forankre og integrere de 17 verdensmål i Odense by og kommunes daglige arbejde, politikker og strategier". I det udvalg har både politikere og erhvervsfolk pladser.

Med over 60 kandidater indstillet til de i alt fire priser, er Rahbæk Juel godt tilfreds med interessen.

- I Bæredygtighedsrådet var vi spændte på, hvor mange der ville søge de nye verdensmålspriser, men flere end 60 indstillinger er flot. Det fortæller os, at mange forskellige odenseanske aktører allerede arbejder med verdensmålene, og det er jeg glad for på byens vegne, siger han.