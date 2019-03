Her er Kim Larsens allersidste tekster

"Charlie", "Fætter Fritz" og "Miss Måneskin" er umiskendelige Kim Larsen sangtitler. Her er teksterne til hans sidste 12 sange, som udkommer torsdag midnat.

Den store dag Drengen ligger vågen, kan ikke falde i søvnTænker så det gør ondtMånen skinner ind på det ternede tapetKvadraterne de kører rundt Drifterne galopperer Som en væddeløbshestSkal passe på han ikke falder afHvis han glemmer at holde fast Farvel lille mand til barndommens landDu kommer aldrig mere tilbageUskyldig og fri med det er det forbiDet er din store dag i dag Hvad det er der sker kan han ikke forståHvad er det dog han tænker påLille dumme Åse som kun er til besværNu tænder hun hans begær Legetøj tilfældigt smidtBåde her og derSelv det elektriske tog Han havde så kær, det især Endelig bliver det morgen, han letter som en fjerSmukkeserer sig som en galSikken sideskilning, det tager ham et kvarterSå lige som en lineal Mor hun står og vinker farvelHan kigger den anden vejTænk hvis nogen så hamSå ville han dø af skam

En brøkdel af et sekund De løb gennem mørket fulde af drømme og håbGaderne de genlød af deres hvisken og råbDe søgte mod lyset fra knejpernes hellige ildDrak til de styrtede ungdommen er jo så vild For hvem kan standseNår skyggerne begynder at danseOg kroppene de hvirvler rundtOm så det gjorde ondt fortrød de det kunEn brøkdel af et sekund - et sekund De passede deres job ellers var det bare farvelOg aldrig har så mange haft så ondt i hovederne som demHvordan de fik penge, det er der ikke nogen der vedOg sådan har det været siden Ruder Konges tid Ja, hvem kan standseNår skyggerne begynder at danseNår sjælen den er ude af balanceOg kroppene de hvirvler rundtOm så det gjorde ondt fortrød de det kunEn brøkdel af et sekund - et sekund - et sekund

Charlie Charlie hun bor alene i sit lille dukkehjemInde bag de blå gardinerSvæver på en sky af Coco ChanelKarl Lagerfeld og det der ligner Uuuh, det der lignerUuuh, det der ligner Charlie hun kan lide at gå og se på sig selvPå sin catwalk foran spejletGå i skumbad og barbere sine benKan man gøre for at man er så dejlig Uuuh, så dejligUuuh, åh så dejlig Det sker hun går en lille tur i byenMan skal jo ud at vise sig fremMen det ender altid med hun går alene hjemFor hun har nok i sig selv Så tager hun natkjolen på af det fineste satinOg sover som prinsessen på ærtenDrømmer at hun går hen ad Champs-ÉlyséesOg får tilbud fra hele verden Uuuh, hele verdenUuuh, hele verden Charlie, hun er sin egen for hun kan det hele selvIngen mand kan matche hendeHvad skulle hun også stille op med sådan énHun er jo en moderne kvinde Uuuh, en moderne kvindeUuuh, en moderne kvinde

Fætter Fritz Når sommeren er kommet skal vi sammen gåPå den grønne havegangLigesom vi gik og gjorde engang Og fuglene sang For kære onkel Wili lader os nok igen Sidde på den grønne grenI Villa Wolle ved det blanke sundEn stille aftenstund - en stille aftenstund Men hvis din fætter Fritz kommer på besøgDet kan jeg godt fortælle digSå lægger jeg mig lige så stille til at døFor han har noget for med dig Han kan få dig til at græde af grin Af selv den dårligste vitsDen stodder han er slangen iMit lille sommerparadis - mit lille sommerparadis Hvis bare jeg kunne sætteSætte ham på pladsHam og hans café lattePseudointellektuelle gas Ja, hvis din fætter Fritz kommer på besøgHvis han er din ven Så hopper jeg i Sortedams DosseringenDu ser mig aldrig igen Når sommeren er kommet skal vi sammen gåPå den grønne havegangHåber at du kommer for ellers bliverSommeren så langHåber at du kommer for ellers bliverSommeren så lang - sommeren så lang

Wunderkind Hvis du føler kærlighedSå føl det med hele hjertetOm så der falder brænde nedMed svie og med smerte Så prøv at lade som ingentingTag det som det kommerI morgen er der en dag igenEfter vinter kommer sommer I drømme ser jeg dig komme WunderkindDu tænder lys i mørketRundt omkring Hvis du vil i verden fremForstår jeg det så gerneMen verden har mere brug for digEnd endnu en verdensstjerne Så bare tag det hele med Rolig og uforfærdetOm så der falder brænde nedMed svie og med smerteJa, om så der falder brænde nedSå gør honnør til hele verden

Sommer - tekst Ole Abildgaard Se hvor kornet det gulner som brødI solens glødende ovnOg føllet det ruller i græssetSom en cirkusklovn Og over den gamle hoppeDer står der og pisker med halenDer gribes de summende fluerI luften af svalen Og koen den tygger og tyggerSom bonden han tygger sin skråOg spurvene bader så kådeI vejens støvede å Og myggene sværmer i flokkeSnart er de nede, snart er de oppeMed deres tirrede broddeOm de blodfyldte kroppe Og luften er flimrende uklarSom sprit når det blandes med vandOg var vi lidt nærmere ved solenSå kom kornet i brand Men vinterens mile vil dæmpeSolens flammende glødTil sommeren ligger tilbageSom et fuldfærdigt brød

Brønshøj-Husum Ungdomsklub Lad mig sige det med det sammeJeg var ikke særlig smukIndolent og uforskammetDengang i Brønshøj-Husum Ungdomsklub Og jeg gik og læste digteAf Baudelaire og RimbaudMen hvad kunne man bruge det tilNår de gik sammen to og to - sammen to og to Jeg var ham der stod alene og kiggede ned på mine skoUdenfor det hele dømt til at stå og glo Og vi sad tre-fire stykker Med en flaske PullimutVarmede op til lørdag aftenI Brønshøj-Husum Ungdomsklub Og jeg drømte om LisetteMed de pæne benMen hun var væk da tågen lettedeHun dampede af med en anden en - med en anden en Der var dem der sagde helt ærligtBare prøv at falde tilDet er ikke så besværligtDer går ikke noget af dig for det Men der var en indre stemmeDer brændte som en ildDu skal ikke lade dig tæmmeSå får det gå som det vil Og det er gået sådan lige sidenDub dub på bedste beskubDengang i Brønshøj-Husum Ungdomsklub

Frakken Når bladene falder i oktoberOg varmen er draget mod sydNår blæsten gør folk til idioterOg voldtager min paraply Så er jeg glad for min gamle frakkeDen har fulgt mig i tykt og i tyndtLige fra dengang da verden begyndteSå hvorfor skulle jeg købe en ny Og jeg fik den på en bar i RioAf en hustler der stod og manglede til en drinkDa han omsider var blevet spritpalermoSå tog jeg frakken på og gik For den er min nu og så længe den holderHvorfor skulle jeg så købe en ny Når verden er ved at forblødeI en sindssyg og sanseløs rusNår orkaner lægger jorden ødeOg stormen har væltet mit hus

Dagens mand Hvem er det der fører sig frem - det er kvinderHvem er det der er dagens mand - fruentimmerHvem har fået det som de vil - det har kvinderMen de vil have mere end det - fruentimmer Det er efterhånden længe siden at de har prøvetLykken i det muntre køkkenMen det er naturligvis fordi det er forbiMed de gamle dages slaveri Hvem går ikke derhjemme mere - det er kvinderFor nu gør de karriere - fruentimmerSå får man både her og der - tillykke kvinderOverkrimikommissær - fruentimmer Flynder fra det dybe vandDet går over min forstandAt sådan et kvindemenneske kanGå hen og blive dagens mand Hvem er det der swinger - det er kvinderNu med tatoveringer - fruentimmerHvem har fået nok af mænd - det har kvinderFra nu af må de klare sig selv - fruentimmer Jeg som gik og troede at det bare var begærMellem ham og hendeDer var grunden til at vi bliver stadig flere og flereMen sådan er det faktisk ikke mere Hvem er endelig blevet fri - det er kvinderFor tissemandens tyranni - fruentimmerFor nu får de deres børn - tillykke kvinderMed pakkeposten lige til døren - fruentimmerMed pakkeposten lige til døren - fruentimmer

Miss Måneskin Bare fordi jeg dumpede tilfældigt forbiEn aften da jeg kørte forbi Med skæbnen som chaufførMødte jeg dig Og da jeg så dig var det som om Jeg havde set dig før Var det mon kun en gammel længselSom endelig slap fri fra sit fængsel et déjà vu Fra et synkende skibMåske var jeg ham Som du kendte og elskede engangI et andet liv Stjernerne fløj Som en letsindig vrimmel gennem mit tøjOg jeg blev svimmel for du gjorde mig højLille Miss Måneskin Dig og din mund og dine øjne Smilte så sødt af mine løgneMit hokuspokus og mit tankespindBorte har tagetDe alt for korte og flygtige dageMen de kommer tilbage For nu er du minOg vi skal altid mødes igen Lille Miss Måneskin

Koppen med den skårede hank Ræk mig lige koppen med den skårede hankOg Politiken fra i gårNok er den ikke særlig aktuel Men det er jeg heller ikke selv Husker du de dage da vi fløjtede af stedGasblå i hovederne af stressNu kan vi nyde morgenkaffen i fred Mens solen den går ned Der var så meget jeg skulle nåOg alt for meget som jeg skulleMin tid den er forbi, forbiMen jeg er her endnu Sejler ned ad tidevandets strømMåske det hele bare var en drømHvis jeg vågner lige om lidt så tror jegNok at jeg siger

"Nu dufter tjørnen" - tekst Harald Herdal Nu dufter tjørnen atter sødtGiv mig din hånd, du kære, komKom lad os gå endnu engangOg høre nattergalens sang Din gode stærke hånd i minOg stadig dig så nær, så nærGiv mig endnu en lykkestundI sommernattens korte blund Hør nattergalen, hør hvordanDen synger som var tiden knapSom hastede det, det samme, duEr jeg begyndt at føle nu Se sommerstjernen lavt i nordDen viger snart for dagens skærOg også mine år har hastHold mig i dine arme fast