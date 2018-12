Her er Enhedslistens nye mand i Odense Byråd

55-årige Reza Javid afløser Brian Skov Nielsen i Enhedslistens byrådsgruppe. Hans hjerte brænder især for socialt udsatte og børn- og ungeområdet.

Han bliver ny mand i Odense Byråd for Enhedslisten - og så alligevel ikke.

55-årige Reza Javid afløser Brian Skov Nielsen i byrådet, efter den tidligere rådmand har valgt at sige farvel til kommunalpolitik. Men her sidder han faktisk allerede, kaldt ind som suppleant for Ulla Chambless, der har orlov i tre måneder.

- Vi er kede af at miste en så kompetent person Brian Skov Nielsen, der også har erfaring som rådmand. Men jeg glæder mig til udfordringen og til at bidrage til vores by, siger Reza Javid.

Han brænder især for det sociale område og socialt udsatte, men også børn- og ungeområdet har hans opmærksomhed. Man præcis hvad der nu videre skal ske, skal partiet først i gang med at diskutere. Også hvem der skal afløse Reza Javid som suppleant for Ulla Chambless.

Reza Javid kom til Danmark i 1984 som politisk flygtning fra Iran. Han er uddannet cand psyk. fra Københavns Universitet og underviser til daglig som lektor på socialrådgiveruddannelsen på UCL. Han har været medlem af Enhedslisten siden 2000 og har boet i Odense siden 2012.