Her er 10 nye navne: Tinderbox satser på fremtidens stjerner

- Billie Eilish står bag to af de mest streamede sange på den danske Spotify-hitliste, og hun sender nyt album ud i disse dage. Jeg er ikke i tvivl om, at hun kan vokse sig temmelig stor inden Tinderbox, og hun har eksempelvis solgt Store Vega ud i København. Måske viser det sig, at hun har talentet til at blive den næste Lorde eller Lana del Rey, siger John Fogde.

Han vil ikke kalde nogle af de 10 navne for en sensation eller decideret scoop, men fremhæver den blot 17-årige Billie Eilish som et fænomen, der kan vokse sig lige så stor som landsmanden Lana de Rey, der også optræder på årets Tinderbox.

- Den amerikanske rapper Lil Uzi Vert er kæmpestor i USA og nærmer sig en milliard afspilninger på Spotify. Men der ikke er så mange i Danmark, der kender ham endnu. Tinderbox har god erfaring med at fange rappere på kanten af deres store gennembrud uden for USA. Se bare Travis Scott, der spillede på Tinderbox i 2017. Han er hovednavn på Roskilde Festival til sommer og deres fjerde mest ønskede navn, siger John Fogde.

Pressetalsmand for festivalen, John Fogde, fortæller, at det er en bevidst strategi at finde nye fremadstormende navne og booke dem, inden de for alvor slår igennem og bliver ustyrligt dyre at booke.

For meget på forkant

John Fogde understreger, at netop Lana del Rey kommer på årets festival, hvor også Dropkick Murphys, Gnags, LOC, Sheryl Crow og Skunk Anansie optræder.

- Det er i min optik bands, der burde tiltale publikum i plus 30 år-segmentet. Det kan godt være, det ikke lige er deres absolutte drømmeband, men vi har altså kun præsenteret omkring en tredjedel af årets plakat, siger John Fogde.

Han kunne godt ønske sig, at det modne publikum udviste lidt mere nysgerrighed i forhold til nye navne.

- Jeg er helt med på, at vi indtil videre har smidt mange navne, som henvender sig til et ungt publikum. Man risikerer at bide sig selv i røven, hvis man er for meget på forkant. Derfor er det interessant at se, om vi kan "uddanne" folk lidt, så de bliver nysgerrige i forhold til bands, de ikke er fans af. Vi kommer til at promovere mange af disse navne intenst på vores Facebook-side de kommende uger, siger John Fogde.

En del af charmen ved at booke til festivaler er netop chancen for at spotte et talent og sikre sig en fordelagtig aftale.

- Man skal ikke have været mange år i branchen for at gennemskue, at Rammstein sælger mange billetter. Men det afspejler prisen også. Derfor er kunsten at finde en Travis Scott på vej op og lave en god handel. Det håber vi er tilfældet med Lil Uzi Vert og Billie Eilish, siger John Fogde.