HØJSTRUP: Der er altid garanti for gode vittigeheder, humor og god musik, når Rundt på gulvet spiller i Rismarken Aktivitetsklub. Onsdag klokken 14 er det populære orkester der igen. 25 kroner er prisen for medlemmer, der vil være med på Egilsvej 55. 50 kroner for andre. Gratis kaffe. /RAS