Hele byen skal være med til at skrive historie

Historiens Hus og Stadsarkivet har siden maj været i fuld gang med at indsamle odenseanernes erindringer. Og det er alle borgere man vil have med. Målet er at få flere end 250 erindringer ind.

Som stadsarkivar i byen Johnny Wøllekær, hvordan synes du indtil videre, det er lykkedes at få odenseanerne til at skrive deres egen og dermed også en del af byens historie?

- Det er gået godt. Da vi startede 10. maj, væltede det ind med erindringer. En del af det var måske noget, folk havde liggende i forvejen. Siden lavede vi skriveværksteder, der også trak lidt, og så kommer der næsten dagligt materiale ind. Lige nu har vi vel omkring 120-130 erindringer, men vi vil gerne have flere - og meget gerne flere end de 252, som arkivet fik ind, da man lavede en erindringsindsamling sidst i 70'erne.

Hvorfor er det vigtigt at indsamle odenseanernes erindringer?

- Fordi de er en del af byens historie. Og vi vil gerne nå så bredt ud som muligt.

Hvordan mener du?

- Vi vil gerne have fat i grupper, vi normalt ikke har fat i. Vi havde eksempelvis en virksomhedspraktikant med en anden etnisk baggrund i en periode, og hun har hjulpet os med at få kontakt til en gruppe borgere, som vi normalt ikke har haft kontakt til. Da man lavede den seneste erindringsindsamling i 70'erne, var der ingen der tænkte på deres historie. Men nydanskernes historie er jo også en del af byens historie. Og så vil vi også gerne have fat i de unge. Vi har haft et samarbejde med Spoken Word og fik flere meget reflekterende erindringer ind om det at være ung. Og vi har en aftale med en lærer på Odense katedralskole, hvor eleverne i klassen som en opgave skal skrive en erindring. Så vi forsøger at være opsøgende, så vi får så mange forskellige ind som muligt.

Og så har I også haft fat i skolebørnene?

- I forbindelse med Odensequizzen har de deltagende klasser skulle beskrive deres skoledag den 2. september for at kunne få adgang til at deltage i quizzen. Så på den måde får vi deres historie med.

Er der noget i erindringsindsamlingen, der indtil videre har overrasket dig?

- En af de ting, jeg har bidt mærke i, er interessen fra SDU. Vi har for eksempel fået en erindring ind fra en englænder, der arbejder på SDU, som også ville være med til at bidrage til historien. Og så har vi fået nogle erindringer fra nydanskere, der også fortæller en anden side af historien.

Hvor længe bliver I ved?

- Vi har sat en skæringsdato, der hedder 1. december for denne indsamling. Men vi få jo hele tiden materiale ind.

Hvad sker der egentlig med alle de erindringer, I får ind nu?

- Dem arkiverer vi, og så sørger vi for, at de ikke er tilgængelige de første 25 år, medmindre folk giver tilladelse til, at andre gerne må læse i dem. Det er sådan vi behandler alt materiale, vi får ind.