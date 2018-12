Hektisk dag på E20: Fem uheld på tre timer

En usædvanlig uheldspræget juledag er ved at nå sin ende på Fynske Motorvej. fra 12.00-15.00 meldte politiet om fem uafhængige uheld, der skabte kø i begge retninger.

Trafikken er igen tilbage til det normale på Vestfynske Motorvej, oplyser vagtchef hos Fyns politi, Lars Thede, klokken 16.30.

Men det har været en travl eftermiddag for politi og oprydningsarbejdere.

På strækningen mellem Odense og Middelfart skete ikke færre end fem forskellige uheld inden for tre timer.

- Der er ikke nogle tilskadekomne, så det har været et spørgsmål om at få ryddet op så hurtigt som muligt, fortæller Lars Thede, og uddyber:

- Selvom vi skynder os, så tager ting, den tid de tager, og derfor har vi ikke kunnet undgå at se kødannelse i begge retninger.

Der er ikke muligt at få tal på, hvor lange køerne har været, men vagtchefen oplyser, at der har været kø både i øst- og vestgående retning.

Politiet opfordrer ikke bilister om at tage særlige hensyn, men lægger vægt på tre forskellige årsager til uheld, man skal være opmærksom på:

- Uheld sker oftest fordi folk kører for stærkt, for tæt eller er for uopmærksomme. Det har også været årsagerne til de mange uheld i dag.