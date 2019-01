He loves it: Ole Henriksen er ny ambassadør for balletskolen i Odense

Den kendte skønhedsekspert Ole Henriksen bliver ambassadør for Den Kongelige Balletskole i Odense. Han skal være med til at kreere juleforestilling.

Det skal føles godt. Sådan lød titlen på en bog, som skønhedseksperten Ole Henriksen udgav i efteråret. Og føles godt, det gør det vist for Den Kongelige Balletskole i Odense, der nu kan præsentere den 67-årige Hollywood-dansker som skolens nye ambassadør.-

- Ole Henriksens fantastisk positive livssyn passer med skolens værdier. Han forstår vores vision om, at dans, uddannelse og dannelse danser sammen. Det er fantastisk og banebrydende, at Ole nu er vores ambassadør, og vi er helt sikre på, at vi sammen kan skrive et nyt eventyr. Små fødder sætter også store spor, siger en meget glad forstander for skolen, Inge Fjord.

Kontakten mellem Ole Henriksen og balletskolen i Jernbanegade blev skabt i efteråret 2018, da han i forbindelse med præsentationen af sin bog besøgte balletskolen. Og fra han trådte ind på skolen fornemmede Inge Fjord hurtigt, at Henriksen og skolen kunne være et godt match.

- Det var en helt unik oplevelse, da vi første gang mødte Ole Henriksen. Han var fra første sekund helt i øjenhøjde med skolen og ikke mindst eleverne. Der gik ikke ret meget mere end fem minutter, så sad han på gulvet mellem elever og snakkede om drømme, målrettet arbejde og kærligheden til dansen, fortæller Inge Fjord.

Efter besøget mailede de og talte i telefon mange gange, og da Inge Fjord til sidst spurgte, om en ambassadørrolle kunne være noget for ham, var svaret prompte et ja.

- Jeg sagde ja med det samme. Jeg er overvældet og tager det som en stor ære og vil med hjerte og sjæl tage arbejdsopgaven på mig. Jeg elsker børn, og jeg vil rigtig gerne være en del af at skabe de bedste rammer og forudsætninger for eleverne på balletskolen i Odense, så de kan forfølge deres drømme, siger Ole Henriksen.

Og ambassadørtitlen bliver ikke kun af navn, men også til gavn for skolen. Når skolen til december igen skal sætte en traditionsrig juleforestilling op i rådhushallen i Odense, så har Ole Henriksen haft en rolle i det kreative team bag - særligt på makeup-siden.

- Og så kommer han jo til at komme her flere gange, hvor vi gerne vil bruge ham til at fortælle det, der er vores mantra - at det umulige er muligt, og at man kan nå sine mål, hvis man arbejder for det, fortæller Inge Fjord.

Balletskolen i Odense er en friskole, der har 124 elever fra 0. til og med 9. klasse.