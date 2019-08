Havnedirektør: - Muus' Pakhus ligger ikke i vejen for udviklere

Direktør for Odense Havn, Carsten Aa, er lydhør over for Kurt L. Hansens idé om at samle bevaringsværdige elementer fra Odense Havn ét sted og kalder dem "spændende".

Alligevel mener han ikke, det er realistisk at gennemføre den, fordi det strider imod den aktuelle byplanlægning.

- Det ville være som at blande æbler og pærer. Området ved Norgekaj er nemlig udvalgt til erhverv, og der er langt ind til byomdannelsesområdet, hvor den slags kan etableres, for mellem de to dele ligger det, der hedder bufferzonen, og hvor Olav de Linde har sat en stor del i stand, forklarer Carsten Aa.

- Hvis vi begynder at ville etablere noget, der kræver publikum, vil det true erhvervet derude omkring Norgekaj. Her har flere virksomheder etableret sig og investeret i deres virksomhed i forvisning om, at de kan blive liggende i mange år. Eksempelvis har virksomheden Mette Munk netop udvidet ud fra den overbevisning, og det vil blive dyrt at ændre på det - det vil koste mange hundrede millioner, og det vil også påvirke mange tusinde arbejdspladser. Jeg anser det som ikke-gennemførbart, siger han.

At flytte de to mure, der udgør resterne af Muus' Pakhus, som politikerne i By- og Kulturudvalget hidtil har været indstillet på at bevare, er Carsten Aa ikke fortaler for.

- Hvorfor skulle vi have interesse i at bekoste sådan en flytning? De ligger ikke i vejen, og det bliver ikke sværere at sælge grunden med de to mure. Ifølge udviklere, vi er i kontakt med, er det intet problem at integrere dem i et spændende byggeri, siger han.