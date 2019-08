Havebyen på byforeningens to-do-liste

Byforeningen for Odense frygter, at få husejeres tilladelse til forhaveparkering i den unikke haveby Gerthasminde kan føre til præcedens for mange flere. Rådmanden er lydhør.

Biler rimer ikke på tanken med en haveby, men de fylder mere og mere i Gerthasminde. Det bekræftes blandt andet af, at Odense Kommune to gange har givet beboere overkørsel-tilladelse, hvilket betyder, at de må køre ind og ud fra deres matrikel og dermed kan nedlægge forhaven for at inddrage den til parkeringsplads.

Og det er et problem, lyder det fra Sharon Fisher, der er formand for Byforeningen for Odense. Af den grund har hun kontaktet rådmand for By- og Kulturforvaltningen Jane Jegind (V) for at få hende til at gå ind i sagen.

Sharon Fisher mener, at tilladelserne strider direkte imod de tanker, der oprindeligt blev tænkt, da man for mere end 100 år siden etablerede havebyen.

- Det interessante er, at folk flytter til havebyen, fordi de kan lide idéen om den. Og så tænker de, at det er "jo kun mig, der nedlægger forhaven - ikke de andre - og så betyder det ikke noget for det samlede indtryk". Men sådan en dispensation risikerer at danne præcedens. Beboerne er på den måde selv med til at nedlægge havebyen. Er der én, der får lov, skal alle have lov. Og lige i øjeblikket har jeg kendskab til fire-fem andre, som også gerne vil have dispensation, siger Sharon Fisher, der på foreningens vegne har henvendt sig til kommunen for at få fokus på problemet.