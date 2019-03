Havebæks leder: Det er en meget beklagelig fejl

Rehabiliteringsleder på Havebæk Plejecenter, Helle Lunde Meyer, beklager, at Poul Hansen måtte vente på hjælp i over en time. Det kommer aldrig til at ske igen, forsikrer hun.

- Det er forsvarligt, og kan også være forventeligt, men det er langt fra normalen. Vi kan se på vores system, at et normalt kald vil blive svaret på i løbet af seks minutter. Poul Hansen har været meget uheldig, forklarer hun.

Rehabiliteringslederen kan ikke genkende, at Poul Hansen skulle have oplevet at vente i over en time flere gange. Til gengæld forsvarer hun, at ventetiden kan være mellem 15 og 30 minutter på et kald.

- Vi har nu gennemgået systemet minutiøst, og det kommer aldrig til at ske igen, forsikrer Helle Meyer, der har indskærpet overfor sine medarbejdere, at det kan får alvorlige personalemæssige konsekvenser ikke at reagere på et kald.

Rehabiliteringsleder på Havebæk Plejecenter, Helle Lunde Meyer, er fuld af beklagelser over, at Poul Hansen i et tilfælde måtte vente i over en time på hjælp. Det skete som følge af en teknisk fejl, som hun kalder det.

God nok normering

Helle Lunde Meyer mener, at normeringen på Havebæk Plejecenter er fuldt forsvarlig, selv om kun tre nattevagter passer 130 beboere hver nat.

Om aftenen er der 14 medarbejdere på arbejde plus et par fleksjobbere, der hjælper med aftensmaden til de beboerne.

Det vil sige, at hver aftenvagt gennemsnitligt skal tage sig af cirka ni borgere. Et godt stykke over den gennemsnitlige normering på landets plejecentre, hvis man ser på en undersøgelse lavet af Ældre Sagen, FOA og Det Nationale Forskningscenter for Viden om Velfærd, VIVE, i 2017. Heraf femgår det, at landsgennemsnittet lyder på godt seks borgere per aftenvagt.

Helle Lunde Meyer har været leder af Havebæk Plejecenter i fem år, og har i den tid opnormeret på aftenvagter blandt andet som følge af penge fra den såkaldte Værdighedsmilliard.

- Vi kan selvfølgelig altid bruge flere hænder, og det ville da være lækkert, men vi kan godt få enderne til at nå sammen, som det nu, siger hun.

Hun er glad for, at borgere som Poul Hansen er gode til at gøre opmærksom på fejl og mangler på plejecentret, for på den måde bliver medarbejderne bedre.

- Det nåede jeg gudskelov at takke ham for. Jeg havde stor respekt for Poul. Han var et skønt menneske, siger hun.