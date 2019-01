Har nu mødt ham, der fik jobbet: 13-årige Luca søgte stillingen som direktør i Odense Zoo

Det blev ikke hende, der endte med at få jobbet, men onsdag fik 13-årige Luca Stampe lov at møde Bjarne Klausen, der i oktober blev ny direktør for Odense Zoo. En stilling, som også den 13-årige pige søgte.

- Ja, her kan du jo se, hvem du kunne have været chef for, siger direktør i Odense Zoo Bjarne Klausen og peger på et diagram over organisationen og medarbejderne i den zoologiske have. 13-årige Luca Stampe kigger på den store plakat sammen med sin far Brian Stampe og mor Annette Nielsen. Direktøren byder dem på en kop varm kakao og viser vej videre ind til hans kontor med udsigt ud over haven. - Som direktør har man egen parkeringsplads, siger Bjarne Klausen kærligt hoverende og stikker igen til den mærkværdige omstændighed, der har fået ham til at invitere Luca Stampe og familien på besøg til en snak. I virkeligheden er han måske en smule lettet. For i ansøgerfeltet til direktørjobbet var en særdeles dyreglad, energisk og - med al respekt for Bjarne Klausen - mere ungdommelig kandidat.

Luca Stampe, der går i 7. klasse på Rasmus Rask-Skolen, ved endnu ikke, hvad hun vil efter folkeskolen. Om det lige bliver en direktørpost i en zoologisk have, vil tiden vise, men man har lov at drømme. Foto: Michael Bager

Sjovt og lidt flovt Det begyndte en dag sidste år, hvor den 13-årige skoleelev havde været i zoologisk have med familien, som har årskort. - Da jeg kom hjem, tænkte jeg, at jeg gerne ville have et job der. Det kunne være spændende at arbejde med dyr. Men jeg vidste ikke, hvordan man søgte, og det gjorde min mor heller ikke. Så jeg gik bare ind på deres hjemmeside, fortæller Luca Stampe. Her vovede hun pelsen og trykkede der, hvor der stod jobs, og sendte en ansøgning. Senere samme dag kom der en mail til morens mailadresse, som Luca havde lånt. Til Annette Nielsens store overraskelse var det en bekræftelse på, at ansøgningen til stillingen som zoo-direktør var modtaget. - Vi grinede lidt af det. Så gik der noget tid, og vi fik at vide, at den nye direktør havde fået oplysningerne og ville kontakte mig, fortæller den 13-årige. Hvad tænkte du, da du fandt ud af, at du havde søgt jobbet som direktør? - Jeg syntes, det var sjovt. Men også lidt flovt, at jeg ikke havde læst det hele ordentligt igennem. Men det var fint, for det er en god mulighed at få lov at snakke med direktøren. Det er ikke en oplevelse, som alle får, og jeg tror ikke, der er andre, der har søgt den stilling som 13-årig, siger Luca, der bor i nærheden af Bellinge og går i 7. klasse på Rasmus Rask-Skolen.

Der var god grund til smil hos 13-årige Luca Stampe, der tog fra Odense Zoo med en stor oplevelse og et fornyet årskort. Foto: Michael Bager

En fremtidig afløser? Og dét er altså historien bag invitationen til familien fra zoo-direktøren, der - fejl eller ej - er imponeret over, at den unge dyreinteresserede sendte en ansøgning. - Det er spændende og usædvanligt, at du har søgt. Det er fandme sjovt, siger Bjarne Klausen. Han foreslår, at Luca kan tage over som direktør, når han går på pension. - Det passer nok meget godt, siger han med henvisning til aldersforskellen. Bjarne Klausen fortæller, at han er biolog og har 20 års erfaring fra Odense Zoo, at han har taget tre lederuddannelser og desuden været direktør for både Kattegatcentret og Den Blå Planet. - Og så er det klart, at jeg stod en anelse bedre end dig, lyder det trøstende til Luca. De taler om, hvordan haven udveksler dyr med andre zoologiske haver for at undgå indavl og for at sikre et alsidigt udvalg af dyr til glæde for gæsterne. Om vinteraftenerne med lysshow, om den kommende gåtur i trætoppene i Fruens Bøge, om uddøende arter af sommerfugle og biller og om vilde ulve i Danmark.

Hvis jeg var direktør... Bjarne Klausen benytter også lejligheden til at søge inspiration fra sin unge konkurrent til direktørposten. - Hvad ville du gøre i de 100 første dage som direktør? Svaret falder efter en kort tænkepause hos den smilende pige. - Hvis det ikke var et spørgsmål om penge, ville jeg have flere sjældne dyr. Og flere tigere - jeg kan rigtig godt lide tigere, siger Luca. - Og vombatter. De ser så søde ud, og det er dyrt at rejse til Australien for at se dem. Jeg ville have ønsket mig en vombat i konfirmationsgave, men det måtte jeg ikke for mine forældre, tilføjer æresgæsten. Bjarne Klausen fortæller, at der faktisk har været drøftelser om koalaer, men at de er svære at få og desuden sover det meste af døgnet. I det ene hjørne af rummet, på væggen ud mod haven, hænger der to gamle plakater med reklamer for Odense Zoo, fra dengang entrepriserne var 50 øre for voksne og det halve for børn. Og hvem ved? Måske bliver Luca en del af havens lange historie - engang i fremtiden. Nu har hun gjort indtryk på ledelsen og fået et forspring i forhold til sine jævnaldrende. Og en fornyelse af årskortet overrakt af direktøren, så hun kan komme og se til tigrene og de andre dyr, lige så ofte hun vil.