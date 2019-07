Har du set ham: Ung røver væltede gamle damer i Odense

Fyns Politi leder efter en 14-16 år gammel dreng, der søndag eftermiddag truede to kvinder på 83 og 86 år med kniv, væltede dem og stjal deres tasker.

Røveriet fandt sted i Bramstrupparken, der er et grønt område mellem Munkebjergvej og Kallerupvej i Odense M.

Søndag omkring klokken 15.30 truede en dreng de to gamle damer med en kniv. Derefter ville han fravriste dem deres tasker og i den forbindelse væltede begge ofre ned på jorden.

Drengen løb fra stedet med taskerne, der senere blev fundet i nærheden.

Kvinderne fik kun mindre skrammer, men de var stærkt rystede, fortæller vagtchef Anders Furbo Therkelsen, Fyns Politi.

Røveren beskrives som 14-16 år gammel, lys i huden, iført mørk hættetrøje, mørke bukser og sorte sko. Politiet ved ikke i hvilken retning han løb væk fra parken.

- Vi vil meget gerne have offentlighedens hjælp til at få fat på drengen, siger vagtchefen, der opfordrer alle med kendskab til sagen til at ringe til politiet på 114.