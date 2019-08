En taskforce, et borgerråd og nu også fire velfærdsmøder for alle Odenses borgere. Byrådet søger fortsat inspiration og gode forslag til, hvordan velfærden sikres til det stigende antal børn og ældre.

- Det er en stor opgave, og vi ønsker at høre dine idéer og forslag. Vi skal stå sammen om Odense.

Sådan lyder nogle af ordene i det brev, der i disse dage via E-boks lander hos de odenseanske borgere. Og som med byrådet og borgmesteren som afsender inviterer til borgermøder om den velfærd, der er under stort pres.

- Vi kommer til at prioritere og indrette os anderledes for at bevare den nære velfærd, skriver Peter Rahbæk Juel (S).

På grund af et stigende antal både børn og ældre har prognoser og beregninger vist, at der i Odense frem mod 2028 vil mangle omkring en halv milliard kroner årligt til velfærd. Det svarer til cirka 1100 ekstra ansatte i Odenses dagpleje, vuggestuer, børnehave og ældrepleje.

Det har fået Økonomiudvalget til i første omgang at beslutte, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne i september skal omprioriteres 200 millioner årlige kroner til velfærd fra næste år. 60 millioner kroner skal spares på administrationen, hvor cirka 100 medarbejdere skal fyres, mens 140 millioner skal hentes på blandt andet kulturområdet, på vækstinitiativer, fritidsområdet og vedligeholdelse af bygninger og veje. Derudover har politikerne nedsat en velfærds-taskforce, der har præsenteret en række anbefalinger, ligesom et 100 mennesker stort borgerråd skal give indspark til politikernes videre arbejde og prioriteringer.