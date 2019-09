Har du en gammel dieselbil? Så skal den forbydes i Odense, mener borgmester

Borgmestrene i landets fire største byer vil forbyde dieselbiler, som er indregistreret før 2012. Og på sigt skal alle dieselbiler forbydes at køre i byerne.

Odense: Hvis du kører i bil drevet af diesel, kan det om godt to år blive sværere at komme rundt i Odense og andre af landets største byer. For borgmester i Odense Peter Rahbek Juel (S) vil sammen med kollegerne i København, Aarhus og Aalborg forbyde dieselbiler indregistreret før 2012 i byernes miljøzoner. Det skriver DR.

Forbudet skal ifølge borgmestrene gælde fra 2022, og fra 2025 skal det kun være tilladt at køre i dieselbiler, som er indregistreret efter 2016.

- Vi ved, at der kommer rigtig meget partikeludledning fra dieselbiler, og at det er sundhedsskadeligt. Hvert år er der 4200 dødsfald relateret til partikeludledning, og det vil vi gerne gøre noget ved. Derfor vil vi gerne stille nogle krav til dieselbiler og have dem, der udleder mest, ud af bymidten, siger Peter Rahbæk Juel til DR.

I den nuværende danske bilpark er der lidt over 800.000 personbiler, som kører på diesel. Cirka 380.000 er indregistreret før 2012. Det viser tal, som Danmarks Statistik har opgjort for DR.