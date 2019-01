Hans er årets Odeon'er

Fra byggeriets start til kunstneren træder ind på scenen har forhenværende musikdirektør Hans Thomsen sørget for, at musikken spillede i Odeon. Det får han nu en pris for.

Der er mere end en håndfuld grunde til, at grundlægger af musikbureauet JVB og Live Cultures forhenværende direktør Hans Thomsen bliver udråbt som Årets Odeon'er, når musik- og konferencehuset i løbet af næste måned runder to år.

Hans Thomsen har været med hele vejen fra byggeriet startede og til i dag. Han har været med til at forme den måde, backstagelokalerne er indrettet på. Han har gjort Odeon kendt i branchen, og han var den første, der lykkedes med at booke en udenlandsk kunstner i huset. Og så har han rekorden i den hurtigst udsolgte koncert i hustes historie, fortæller dets kulturchef Sara Ekknud Windell.

- 17 minutter tog det at sælge knap 3000 billetter til Thomas Helmig. Det er imponerende. Hans Thomsen har brugt hundredvis af timer i huset, og vi er ret sikre på, at han også selv føler, det er hans hus. Han har taget chancer og lagt ting i Store Sal, fordi han mente, huset præsenterede sig bedst på den måde - ikke - på grund af økonomien, siger hun.

Af den grund havde hun ikke svært ved at pege på manden, der skulle følge byens forhenværende, socialdemokratiske borgmester Anker Boye op på væggen med sit portræt.

- Hans Thomsen har altid været en støtte og ven af Odeon, han har altid stået klar med et godt råd, givet konstruktivt feedback og været med til at sikre, at Odeon er blevet, som det er. Han siger, han er gået på pension nu, men alligevel er vi ikke i tvivl om, at vi altid kan ringe til ham og få et råd med på vejen, siger hun.

Hans Thomsens udnævnelse finder sted fredag 1. marts 2019 - i Odeon, selvfølgelig.