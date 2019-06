Handicappede Pia mister sin hjemmeplejeleverandør: - Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre

- Det er noget møg, rent ud sagt.

Ordene stammer fra Pia Malmsiø. Hun er en af de 200 borgere, der skal se sig om efter en anden hjemmeplejeleverandør, når Kære Pleje den 31. august stopper sit samarbejde med Odense Kommune.

Pia Malmsiø har haft børneleddegigt, siden hun var tre år gammel. I dag er hun 52 år, sidder i kørestol og er dybt afhængig af hjemmehjælp. At være afhængig af andres hjælp har været Pia Malmsiøs virkelighed, siden hun var i slutningen af 30'erne. Indtil da havde hun kun brug for en let hånd til at komme i bad og på toilet. Hun kunne køre i sin bil og passe sin have. Navnlig det med at kunne gå i haven savner hun.

Hun tager imod i sit hus i Bellinge i Odense. Hun sidder ved computeren, hvor musiktjenesten Spotify er åben. Over computeren hænger et billede af musikeren Hjalmer Larsen. Det er signeret "Til Pia" med et hjerte ved. Musik er blandt hendes mange interesser. Tidligere har hun gået til boksning, svømning, bordtennis, porcelænsmaling og broderi. På bogreolen står et stort udvalg af kogebøger, og især holder Pia Malmsiø af at bage. En gang om ugen kommer der en frivillig, som Pia Malmsiø bager sammen med.