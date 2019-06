Handicappede Pia mister 30 timers hjemmehjælp: Politikere er tavse

Sagen kort

Den 15. maj beskrev Fyens Stiftstidende, at Kære Pleje, der er en af de private leverandører af hjemmepleje i Odense Kommune, stopper deres samarbejde med Odense Kommune. Kære Pleje har opsagt deres samarbejde, og i den forbindelse deres 60 medarbejdere i Odense, på grund af nye forløbstakster, som Ældre- og Handicapudvalget har vedtaget. De nye forløbstakster bygger på, at borgerne placeres i moduler, hvor der er et fastsat bevillingsniveau. Den nye afregning kommer for de private leverandører til at betyde, at de skal levere den samme service for færre kroner. Odense Kommune har beregnet de nye forløbstakster på et gennemsnit. Tanken bag er, at borgere i det samme modul vil kræve en forskellig mængde pleje - nogle skal have meget, mens andre kan klare sig for lidt. Derfor vil regnestykket ifølge Odense Kommune gå op. Kære Pleje er imidlertid af en modsat opfattelse, og de vil ikke acceptere de nye vilkår, der ifølge dem vil medføre en betydelig og uforsvarlig nedsætning af det nuværende serviceniveau.Den 1. juni beskrev avisen de yderste konsekvenser af forløbstaksterne. Pia Malmsiø, der lider af den autoimmune sygdom børneleddegigt, får nu 33,3 timers ugentlig hjemmehjælp. Med forløbstaksterne vil hun overgå i et gennemsnitsforløb, hvor hun som udgangspunkt får 3,4 timers hjemmehjælp om ugen.