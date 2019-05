Han er tidligere udvist af Danmark - i dag blev cykeltyv med boltsaks taget på fersk gerning i Odense

Odense: En 37-årig mand fra Rumænien bliver fremstillet i grundlovsforhør, efter han tirsdag formiddag blev anholdt foran Odense Banegård Center, hvor han ifølge politiet havde forsøgt at gøre sig til cykeltyv.

Fyns Politi sender i et tweet en tak til de årvågne borgere, som pågreb manden, da han, udstyret med en boltsaks, forsøgte at klippe låse over på cykler, som holdt parkeret ved banegården. Borgerne var i stand til at tilbageholde manden, indtil politiet nåede frem og kunne anholde ham.

Da betjentene fik hans id, stod det klart, at det ikke er første gang, han har været i kontakt med ordensmagten i Danmark. Manden er ifølge Fyns Politi tidligere blevet dømt for cykeltyverier, og han er idømt seks års indrejseforbud i Danmark.