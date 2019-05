Han er politianmeldt efter at have kastet med 1000 nøgler: - Det var jo bare noget papir

Mathias Jæger er en af de to unge mænd, der på onsdagens byrådsmøde kastede 1000 papirsnøgler ud over byrådssalen i protest mod politikernes beslutning om at rive 1000 boliger ned i Vollsmose. Han er medlem af Enhedslisten, men understreger, at aktionen skete i regi af Socialistisk Ungdomsfront (SUF), der er en uafhængig organisation for unge socialister.