Halvt så mange unge mangler tag-over-hovedet

Siden 2002 har Odense Kommune garanteret tilflyttende, nye studerende den såkaldte tag-over-hovedet-garanti i de tre første måneder af deres studietid, men i år er behovet for at udstede den styrtdykket.

Kun halvt så mange studerende har tilsyneladende manglet et sted at bo, inden klokken ringede ind på universitetet og øvrige læreanstalter i byen, for i Ejendomsadministrationen under By- og Kulturforvaltningen konstaterer man, at alene 493 i år har søgt om hjælp til at finde bolig, mens tallet i 2018 var på 880. Og det selv om antallet af nyoptagede studerende og studiepladser er nogenlunde uændret fra 2018 til 2019.

Af de 493 er det så kun godt hver 10. - eller præcis 58 - der har haft behov for at få anvist en bolig, da studiestartsdagen indtraf, oplyser Gitte Bech, der er leder af ejendomsadministrationen.

Når antallet af ansøgere til tag-over-hovedet-garantien er faldet markant, skyldes det ifølge Gitte Bech hovedsageligt to forhold: Dels er der bygget flere private og almene studieboliger i kommunen, og dels er der flere studerende, der flytter sammen i almindelige boliger og studieboliger i byen.

Selv om studiestart rykker frem i tiden til sidst i august, oplever Gitte Bech og hendes kolleger ikke, at der er behov for, at tag-over-hovedet-garantien følger med.

- Det er ikke vores oplevelse, at der er stort behov for tag-over-hovedet før 1. september, for vi har ikke fået henvendelse fra nogen studerende på det tidspunkt. Hvis der er behov for at komme til før, kan de bare ringe. Og skulle det ske, kan vi justere boliger ind efter det, siger hun og fortsætter:

- Når vi selv løser opgaven med at indlogere de nye studerende, kan vi være fleksible, fordi det er lettere at ændre antallet i en sovesal end på et vandrehjem, der allerede har gæster boende. I år var der blandt andet stadig mange turister frem imod 1. september.

De unge, der havde behov for midlertidig indkvartering, er tilbudt overnatning på Kragsbjerggaard Vandrehjem, Danhostel Odense City eller i en sovesal på Diamanten på Vollsmose Allé med en sovesalsløsning. De senere år har det været to nedlagte børneinstitutioner - Hestehaven og i Dianavænget - de er blevet indlogeret på.

Garantien tag-over-hovedet er udgiftsneutral for Odense Kommune, da udgifterne forbundet med indkvartering dækkes af huslejeindtægter fra de studerende.