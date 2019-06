Hærværk: Stribevis af ridsede biler

Flere bilejere fik torsdag morgen en træls start på dagen, da deres biler var blevet udsat for hærværk. Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport.

På Væbnerhatten i den sydøstlige del af Odense var en sort Mazda blevet ridset på bagageklappen samt hele siden af bilen, hvor føreren sidder. Også en rød Volkswagen Polo på Væbnerhatten har været udsat for hærværk. Poloen var ridset flere steder langs passagersiden og på kanten af kølerhjelmen. Hærværket er sket i tidsrummet mellem tirsdag og torsdag morgen. Det fremgår ikke af døgnrapporten, om der er tale om den samme gerningsmand.

Derudover har en gul Kia Picanto også været udsat for hærværk på Ølstedgårdvej. Her er bilen blev ridset hele vejen fra nummerpladen bag på bilen, henover taget og frem til nummerpladen forrest på bilen. Hærværket er sket på et tidspunkt mellem tirsdag aften og onsdag formiddag.

I tidsrummet mellem 15.30 og klokken 16 torsdag eftermiddag har en hvid BMW fået knust bagruden med en ukendt genstand på Niels Bohrs Allé.