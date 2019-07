En beboer på Hammeren i Agedrup opdagede mandag middag, at nogle ukendte gerningsmænd i løbet af natten havde begået hærværk. Bryggersdøren samt en el-scooter var ifølge politiets døgnrapport overmalet med sort og grå maling.

Der sås sort maling på hele døren samt murværket omkring, og en rist foran døren.

Maling blev der også brugt ved et andet hærværk, som skete hen over weekenden på Syvhøjevej. Her er en væg blevet bemalet med graffiti.

På Hjallesegade er der begået hærværk mod en sort Peugeot 208 personbil. Mellem søndag klokken 17 og mandag klokken 10.15 er frontruden blevet knust, fremgår det af døgnrapporten fra Fyns Politi.