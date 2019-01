Hædret for at udbrede musikken

Musikken skal ikke kun skabes, den skal også ud.

Fredag blev rollen som musikformidler hædret, da prisen for Odenses bedste musikformidler 2019 blev uddelt. Vinderen, udvalgt af Odense Musikråd, blev Ann Höck.

Hun har startet "Live Music Odense", som formidler omtale af rytmiske koncerter i Odense. Hjemmesiden hedder www.livemusicodense.com drives på frivillige basis.

Bag prisen står den største forening for komponister og sangskrivere i Danmark, DJBFA. Med blomster og diplom følger en check på 2.500 kr. til musikoplevelser i fremtiden.

Ved prisuddelingen spillede også bandet The Spy In The Mes fra Odense. I øvrigt er det et af vinderen Ann Höcks favotitbands.