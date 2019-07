Håndværkere rykker ind: Flere skoler renoveres i sommerferien

Det er ikke kun de gamle pavilloner på Paarup Skole, der står for skud i løbet af den sommerferie, som lærere og elever lige nu er gået på. For sommerferien er ofte et godt tidspunkt for håndværkerne at rykke ind og påbegynde renoveringsarbejder i fred og ro. Derfor får flere skoler nu en tur.

På Abildgårdskolen skal skolens tag og en parkeringsplads renoveres. Og tagene er åbenbart øverst på sommerens to-do-liste. For på Agedrupskolen og Tingløkkeskolen renoveres der også tage. Det gøres der for øvrigt også på den kommunale Skt. Klemens Hallen.

På Provstegårdskolen er det indvendigt, at arbejdet foregår. Her renoveres madkundskabslokalerne, lokaler til håndværk og design samt lokalerne til SFO 2 for de største af de mindste børn. Det fremgår af en oversigt, som By- og Kulturforvaltningen har lavet for Fyens Stiftstidende.

Om alt arbejde er færdigt, når elever og lærere møder igen i august, vides ikke.