Håb for Friluftsbadet og Kunstakademiet: S og K vil frede dele af kulturlivet for besparelser

De to by- og kulturudvalgsmedlemmer Anders W. Berthelsen og Kristian Guldfeldt er klar til at redde blandt andet Friluftsbadet, Kunstakademiet og TipToe BigBand fra lukning.

- Men vi er åbne for, om vi kan fortsætte julemarked og koncerter i en anden form, eventuelt i samarbejde med andre aktører, siger Anders W. Berthelsen, som altså dermed ikke udelukker, at der kan spares på marked og koncerter.

- Jeg tog simpelthen en pause fra valgkampen for at vi kunne gå det her grundigt igennem, siger Kristian Guldfeldt, der også stiller op til Folketinget.

I løbet af weekenden har Socialdemokraterne og Konservative i fællesskab gennemgået forslaget til millionbesparelser på by- og kulturområdet. Det er mundet ud i, at Anders W. Berthelsen (S) og Kristian Guldfeldt (K), som begge er medlemmer af By- og Kulturudvalget, i fællesskab har lagt en alternativ spareplan frem.

På grund af et stigende antal både børn og ældre har prognoser og beregninger vist, at der i Odense frem mod 2028 vil mangle op mod en halv milliard kroner årligt til skoler, dagtilbud og ældrepleje. Det har fået Økonomiudvalget til i første omgang at beslutte, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne i september skal omprioriteres 200 millioner årlige kroner til velfærd fra næste år. 60 millioner kroner skal spares på administrationen, hvor cirka 100 medarbejdere skal fyres, mens 140 millioner skal hentes på blandt andet kulturområdet, vækstinitiativer, fritidsområdet og vedligeholdelse af bygninger og veje. Dertil kommer et effektiviseringskrav på 40 millioner. Tirsdag har de politiske udvalg drøftet de mere konkrete spare- og omprioriteringsforslag. Samlet set betyder forslagene, at omkring 213 kommunale fuldtidsstillinger bliver nedlagt. Derudover har politikerne nedsat en velfærds-task force, der skal finde svar på, hvordan der på længere sigt kan sikres velfærd til den stigende mængde børn og ældre. Odense Kommune har i år et samlet budget på 12,3 milliarder kroner.

Guldfeldt og Berthelsen fortæller, at de især har kigget efter det, de benævner som det uigenkaldelige. Hvis man for eksempel lukkede TipToe BigBand eller Kunstakademiet, ville disse ikke kunne genopstå, hvis der engang kom mere luft i økonomien. Så listen skal i høj grad ses som et forsøg på at undgå de uigenkaldelige og uoprettelige besparelser, fortæller de to byrådsmedlemmer.

- Vi vil ikke lukke biblioteksfilialer, men vi er åbne for, at der kan spares andre steder i biblioteksvæsenet, siger han.

- Det ville være forkert at skyde præcise tal ud om, hvor vi så vil spare henne i stedet, når vi ikke har fået det regnet igennem hos embedsfolkene, siger Kristian Guldfeldt. Han og Anders W. Berthelsen anerkender den overordnede nødvendighed af besparelser, men de vil altså - uden endnu at være konkrete - finde andre steder i kulturlivet at spare.

S og K har flertal

Eftersom Socialdemokratiet og Konservative tilsammen har flertal i såvel By- og Kulturudvalg som i byrådet, er der al mulig grund til at tro, at deres fælles spareforslag, når det engang er helt færdigt og gennemregnet, kan blive til virkelighed.

- Vi er jo de to seneste borgmesterpartier, og for os var det helt naturligt at sætte os ind til bordet for at se, om vi kunne gøre noget ved de ubehagelige besparelser, siger Kristian Guldfeldt, og tilføjer at han helt generelt har et godt samarbejde med Anders W. Berthelsen, hvilket hans socialdemokratiske byråds- og udvalgskollega nikker anerkendende og gengældende til.

- Nogle gange er noget større end partipolitik, og vi har et fælles ansvar for og en forpligtelse til at gøre noget ved det her, tilføjer Guldfeldt, som i øvrigt var den, der tog telefonen og ringede til Anders W. Berthelsen for at høre, om de skulle gøre noget ved besparelserne.