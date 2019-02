HK advarer politikerne: Skeln ikke mellem kolde og varme hænder

Pia Tørving, der er formand for HK Midt, advarer imod at finde besparelser blandt det administrative personale. Arkivfoto: Jakob Fynsk

Både HK'ere og de akademiske medarbejdere i Odense Kommune er bekymrede for borgmesterens melding om, at der skal spares for at finde millioner til velfærd. Det kan blive dyrt at skelne mellem kolde og varme hænder, mener HK.

Mange pile peger på administrationen i en situation, hvor borgmester Peter Rahbæk Juel (S) vil finde et trecifret millionbeløb i budgettet og sende det i retning af velfærd til det stigende antal børn og ældre. Men det kan blive dyrt at skelne mellem kolde og varme hænder og udelukkende finde sparepotentiale i det administrative lag, advarer HK Midts formand Pia Tørving. - Det vil jeg helt klart advare imod. Det kan sådan set blive dyrere for kommunen. Når man skærer ned på det administrative personale, kan det ende med, at man ikke udnytter nogle af de muligheder, der er for at hente penge hjem fra refusioner og statslige puljer. Og så kommer det i stedet til at koste flere penge. Det kan man se eksempler på på beskæftigelsesområdet, siger fagforeningsformanden. Hun påpeger desuden, at det ikke altid er det smarteste at ansætte såkaldt varme hænder. - Jeg synes, det er rigtig godt, at Odense Kommune vil sætte ind i forhold til demografien og sikre velfærden for børn og ældre. Men politikerne skal tænke sig meget om i forhold til, hvor vil de spare. Det kan ende med, at man ansætter flere pædagoger og sosu'er, som så skal bruge tid på noget, som en HK'er er bedre til.

Ubehagelig pil Også hos kommunens akademiske medarbejdere får borgmesterens meldinger opmærksomhed. - Borgmesteren siger, det kommer til at gøre ondt, og vi kan da godt mærke, at pilen blandt andet peger på os, konstaterer Betina Andersen, der er fællestillidsrepræsentant for Djøf og repræsenterer alle akademikere ansat i Odense Kommune. Hun fremhæver, at det er ikke længe siden, der sidst blev fundet millionbesparelser på administrationen. - Så det er helt naturligt, at det kan skabe bekymring hos medarbejdere, og derfor følger vi i samarbejde med ledelsen tæt de politiske udmeldinger. - Som akademikere er vi meget optagede af, at vi skal løse opgaverne i kommunen i fællesskab og velfærdsnære opgaver løses i tæt samarbejde på tværs af fagligheder, siger Betina Andersen. - Men jeg vil også mane lidt til ro. Der er tale om en vision, der er ikke besluttet noget endnu, og jeg har en klar fornemmelse af, at vi som medarbejdere bliver inddraget. Forslaget om at nedsætte en taskforce viser, at der fra politisk side ønskes grundighed, inden beslutningerne tages, mener hun. Borgmester Peter Rahbæk Juel har understreget, at han ikke kun ønsker at involvere en taskforce, men også både medarbejdere og borgere. Præcis, hvordan det skal ske, ligger endnu ikke fast.