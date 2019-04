Den italienske by Sestri Levante fik pris for dens årlige Andersen-festival.

Historien er fantastisk. I 1833 havde H.C. Andersen en enkelt overnatning i Sestri Levante ved den norditalienske middelhavskyst. Han skrev fortryllet om den i dagbogen, og det skulle blive begyndelsen til, at byen først etablerede en litteraturpris for godt 50 år siden og for 21 år siden desuden en årlig H.C. Andersen Festival.

Denne "Andersen Premio & Festival" blev tirsdag eftermiddag præmieret ved den årlige uddeling af H.C. Andersen Prisen - på digterens fødselsdag.

Sammen med litteraturforskeren Ivy York Möller-Christensen, der har arbejdet med HCA i dansk-tysk kontekst, og dansekompagniet Pivot fik den italienske by prisen.

Sestri Levantes borgmester og festivaldirektør var taget til Odense, hvor de fik overrakt prisen af Italiens ambassadør i Danmark, Luigi Ferrari.

Borgmester Valentina Ghio var i sin takketale særdeles glad for, at prisen kom netop fra Andersens fødeby. Og så fortalte hun, at hun meget gerne kunne forestille sig et øget samarbejde med Odense.

Faktisk er de indledende øvelser til et mere formaliseret samarbejde allerede taget. Repræsentanterne fra Sestri Levante havde inden prisoverrækkelsen været til møde med ledelsen af Odenses H.C. Andersen Festivals, og fra begge sider lyder der toner om, at intensivere et samarbejde mellem de to Andersen-festivaler i de kommende år.