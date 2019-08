Det er et gennembrud for Hans Christian Andersen Litteraturpris, når den norske litterære rockstjerne Karl Ove Knausgård i oktober 2020 kommer til Odense for at modtage den syvende udgave af prisen. - Knausgård vil trække fans med sig, forudser priskomitéens formand Jens Olesen.

Peter Rahbæk Juel fortæller, at han endnu ikke har læst Knausgård, men at hans hustru, Christina havde "Min kamp" med på sommerferie.

Da Jens Olesen sammen med borgmester Peter Rahbæk Juel (S) offentliggør den kommende prismodtager, fortæller han, at både svensk og norsk tv forventes at sende direkte fra Odense i forbindelse med prisoverrækkelsen næste år.

- Vi regner med, at Knausgård vil trække fans med til Odense i forbindelse med prisoverrækkelsen, siger priskomitéens formand Jens Olesen, der har oplevet, hvordan Harry Potter-fans lagde ring omkring den skotske forfatter, og hvordan den sky, japanske forfatter kunne have fyldt både SDU's store auditorium og foredraget i Hovedbiblioteket mindst to gange, fordi han havde så mange læsere og var så populær.

Det var et scoop, da bestyrelsen bag den internationale Hans Christian Andersen Litteraturpris i henholdsvis 2011 og 2016 kunne trække internationale forfattere som J.K. Rowling og Haruki Murakami til Odense. Og det er lige så stort, når den norske forfatter Karl Ove Knausgård gør de to nummeret efter i oktober 2020.

Med Knausgård er vi i den litterære liga, vi med denne litteraturpris skal være. Ingen er længere i tvivl om, hvad det er for en pris, vi repræsenterer, og Knausgård har også sagt, at han er meget beæret over at modtage den.

H.C. Andersens Internationale Litteraturpris er blevet uddelt i 12 år - eller siden den brasilianske forfatter Paulo Coelho modtog den i 2007.Derefter blev der nedsat en komité, hvis opgave er at sætte fokus på H.C. Andersens kvaliteter og hans fødeby ved hvert andet år at dele en pris ud til en nulevende forfatter.Prisen består af en halv million kroner samt en skulptur udført af Stine Ring-Hansen.Gennem årene er prisen givet til J.K. Rowling, Isabel Allende, Sir Salman Rushdie, Haruki Murakami og Dame A.S. Byatt. I modsætning til de øvrige uddelinger var der intet stort show i forbindelse med den seneste uddeling, idet prismodtageren var for syg til at rejse til Danmark. Den syvende pris uddeles i 2020.Kilde: www. andersen-award.com

Allerede prisvindende

Den 50-årige norske forfatter, der dels er vokset op på øen Tromøya ved Arendal og dels i Kristiansand, har på få år skabt sig et stort internationalt navn i litterære kredse.

Han debuterede i 1998 med romanen "Ude af verden" på norsk - først syv år senere udkom den på dansk - og tidligere i år modtog Karl Ove Knausgård Det Svenske Akademis Nordiske Pris. Der er med andre ord allerede stor virak om manden.

- Med Knausgård er vi i den litterære liga, vi med denne litteraturpris skal være. Ingen er længere i tvivl om, hvad det er for en pris, vi repræsenterer, og Knausgård har også sagt, at han er meget beæret over at modtage den, siger Jens Olesen.

Han tilføjer, at da priskomitéen fik indstillingerne over mulige forfattere fra Syddansk Universitet, gik det meget hurtigt med at blive enig om, at det var Knausgaard, der skulle vælges.

- Alle i komitéen havde læst ham, og alle kan lide ham, siger Jens Olesen.

Byrådsmedlem Claus Houden (V) er blandt medlemmerne af priskomitéen. Han læste første bind af "Min kamp" som fysisk bog og er derefter gået over til lydbøger med de følgende bind. En metode han varmt kan anbefale.