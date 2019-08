For andet år i træk har en stor gruppe kinesiske skolebørn været i Odense under HCA Festivals for at dyste i, hvem som allerbedst mestrer kunsten at bygge med Lego.

100 kinesiske skolebørn har de seneste dage været i Odense med et særligt mål for øje: Hjemmefra har de øvet sig i at bygge med legoklodser i en grad, så de er blevet udtaget til at fortsætte konkurrencen i Legoklodsens hjemland.

Her skulle de konkurrere mod nogle af deres landsmænd og danske skoleelever i de tre årgange, der var repræsenteret - 3. - 6.-klasse. Men ikke nok med det: Her skulle de også se alt, der havde med H.C. Andersen at gøre - hans fødehjem, hans barndomshjem, historiske steder og ikke mindst danseforestillingen, der er HCA Festivals store trækplaster, og som hedder "De Fem Verdenshjørner".

- Og den var de vilde med. Nogle af dem rejste sig og dansede med, da den sluttede, fortæller Daniella Skovgaard fra HCA Festivals, der de seneste dage har taget sig af de tilrejsende elever og deres lærere.

Det er andet år i træk, at HCA Festivals inviterer så stor en gruppe elever fra Kina til Odense i uge 34. I år kom klasserne fra millionbyerne Shanghai, Chongqing og Chengdu.

- Hjemmefra havde de bygget i Lego ud fra temaet "en magisk rejse", og de skulle være inspireret af de to eventyr "Lykkens Galocher" og "Den Flyvende Kuffert", ligesom de skulle svare på, hvem som rejste hvorhen, og hvilke udfordringer, de ville møde undervejs. Det hele skulle fremlægges for juryen, fortsætter Daniella Skovgaard.

Ikke alle kunne vinde, men alle deltagere fik et diplom som bevis for deres deltagelse.

Desuden havde HCA Festivals opfordret de lokale deltagere til at holde den kinesiske tradition om gaveudveksling i hævd, så en del af konkurrencedagen gik med at bytte gaver mellem klasserne.

Konkurrencen har HCA Festivals udviklet sammen med Lego Education Kina, der også lægger legoklodser til. Inden hjemrejsen til Kina toppede nogle af de kinesiske elever besøget i Danmark med et besøg i Legoland.