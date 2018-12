VOLLSMOSE: Først er der andagt i Vollsmose Kirke, hvor Torben Iversen, leder af H. C Andersen Paraden synger med det lokale kor. Siden kommer kaffe, boller, lagkage og julegodter. Og ikke mindst underholdning ved Torben Iversen sammen Per Boe, lokal organist. Sådan er programmet for juleafslutningen fredag klokken 14 til 17 i Vollsmose Kirke. /RAS