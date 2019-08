Peter Bøgholm, H.C. Andersen Festivals 2019 er ved at være slut. Hvilket indtryk står du tilbage med efter denne 7. udgave?

- Nu er det ikke helt slut endnu. Men den er gået rigtig fint. Vi har talt om, at det er den festival, vi har lavet, som vi har fået afviklet allerbedst. Det har bare kørt, og det skyldes blandt andet vores mange frivillige, der efterhånden har været med i mange år. Alle kender deres roller. Og så har vi haft et godt samarbejde med alle de andre festivaler, der er med i uge 34. Jeg synes, vi med succes har fået koordineret programmet, så arrangementerne ikke kolliderede med hinanden. Samtidig satsede vi på at bringe endnu mere kultur ud i byrummene, og folk har kvitteret med en stigende publikumsinteresse.

Har der ikke været noget, hvor du har tænkt: "det kunne godt have været lidt anderledes eller bedre"?

- Jeg kunne godt ønske mig, at alle har fået en ordentlig oplevelse af "Klokken" i Munke Mose. Det var et sats, for vi har aldrig brugt et lodret vandspejl til et show af den størrelse. Vi havde kapacitet til 8000, og vi havde 7500 inde til hver forestilling. Reelt var det måske kun de 5000, der fik den optimale oplevelse, fordi det var svært at se billederne på vandspejlet, hvis man stod i en forkert vinkel. Det havde vi ikke forudset, så der skulle vi måske have ændret kapaciteten. Jeg håber for dem, der ikke fik den fulde oplevelse, at de nåede at se det igen. For det var helt fantastisk.

Nu nævner du selv Munke Mose, der i år var rammen om festivalens største udendørs-show for første gang. Synes du, stedet kunne bære et stort show igen?

- Uden tvivl. For det er en meget smuk ramme. Den måde træerne var belyst på - det var magisk. Og jeg kunne sagtens se for mig, at vi havde et stort show der igen. Og måske skal vi også se på, om vi skal have to shows igen, som vi tidligere havde med Farvergården og Flakhaven. Jeg tror godt, vi kunne rumme to store shows, der kunne få folk til at blive i byen hele aftenen.

Med flytningen af det store show til Munke Mose virkede Flakhaven pludselig lidt død, fordi det kun var gadeperformere, der skulle fylde pladsen. Er det noget I tager med i jeres overvejelser til næste år?

- Jeg synes nu, der var godt gang i den på Flakhaven, hvor mange af vores gadeperformere sluttede dagen med deres forestillinger. Men selvfølgelig skal vi tænke Flakhaven ind. I år var der nogle omstændigheder blandt andet omkring renovering af domkirken, der gjorde, at pladsen ikke rigtig var i spil. Men det er den selvfølgelig igen til næste år - ligesom alle andre byrum. Også de byrum, der kommer med byomdannelsen de kommende år.

Hvad giver byomdannelsen af muligheder, som du ser det?

- For eksempel kigger vi frem mod et helt nyt H.C. Andersens Hus, som giver helt nye muligheder. Det vil helt sikkert vil blive inddraget i festivalen sammen med Odense Bys Museer, og der er masser af andre udviklingsmuligheder. Det var ikke populært, da vi efter de første år stoppede de store lysshows på rådhuset og Flakhaven. Men så fik vi noget andet. Og sådan skal det være - vi skal blive ved med at have modet til at udvikle festivalen, og det er vi i fuld gang med.

Hvordan arbejder I konkret på det?

- Vi er jo allerede langt inde i tankerne omkring de næste års festivaler. Tager du de store shows for eksempel, så vil vi gerne arbejde med en tre-årig horisont. Det handler også om at kunne skaffe økonomi til at drive HCA Festivals. For det er dyrt, og uden fundraising kan det ikke lade sig gøre. Det er noget, der kræver tid. Det kan vi ikke bare begynde at kigge på, når vi har pakket de sidste ting sammen og pustet ud.

Nu taler politikerne i Odense Kommune om at flytte penge fra kultur og over til andre områder (børn og ældre red). Hvad betyder det for jer, hvis kommunen ender med at barbere i jeres tilskud?

- Vi har indgået en tre-årig aftale med Odense Kommune gældende fra i år, og meldingen har været, at de aftaler, der er indgået dem, står man ved. Vi får fem millioner i støtte i år, og den kan stige til seks millioner i 2020 og 2021, hvis vi selv formår at hæve vores private fundraising yderligere. Kigger man i sparekataloget, er der lagt op til, at vi skal have reduceret tilskuddet til fire millioner efter de tre år, så det er da penge, vi kommer til at mangle. Men det er ikke noget, der får betydning for, om der kommer HCA Festivals eller ej. Vi arbejder stadig efter, at vi skal have et budget på 28-30 millioner i 2022, så i den sammenhæng er det jo ingen katastrofe for os, hvis den kommunale støtte bliver mindre. Men omvendt er det et skidt signal at sende til omverdenen og til de fonde osv., der skal være med til at finansiere HCA Festivals. I Aarhus har kommunen i over 50 år finansieret halvdelen af festugens budget. Men lad os nu se, hvordan verden ser ud, når vi kommer lidt længere frem. Det er ikke noget, der bekymrer os lige nu.

Synes du Odense og Fyn får valuta for pengene?

- HCA Festivals er en kulturfest for hele regionen. Og for eksempel har over 10.000 skoleelever deltaget i HCA Festivals som en del af deres undervisning. Det lagt sammen med at vi også begynder at kigge ind i en kultureksport til eksempelvis Kina, så synes jeg HCA Festivals skaber en stor værdi.