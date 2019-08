Mens de fleste af byens 30.000 studerende vil sige, at de er i gang med en uddannelse, er der for Oliver Bugge Raarup i højere grad tale om et dannelseprojekt.

Sagen er nemlig, at den tidligere koldingenser egentlig var færdiguddannet kunsthåndværker inden for keramik og glas fra Designskolen på Bornholm, da han måtte opgive hvervet, fordi han ikke kunne tåle at indånde de støvpartikler, der findes i et værksted. I stedet flyttede han for et år siden til Odense for at studere oldtidskundskab på SDU.

- Det var held i uheld. At jeg led af astma betød, at jeg kunne søge dispensation fra uddannelsesloftet, forklarer den 28-årige, der af legatkomitéen under HCA Festivals er udvalgt til at modtage det årlige rejselegat "Reisekammeraten".