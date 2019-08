HCA Festivals: Tre tip til torsdag

1. Aamanden på Odense Å

I Eventyrhaven ved Albani Bro kan man få sig en særegen teateroplevelse torsdag, når stykket "Aamanden," opføres flere gange i løbet af aftenen. Digter Ursula Andkjær Olsen, secenograf Marie Rosendal Chemnitz og komponist og percussionist Ying-Hsueh Chen har skabt stykket, der er inspireret af H. C. Andersens eventyr "Klokkedybet" og folkesagnet om Aamanden. I gamle dage sagde man, at når et barn druknede i åen, var det Aamanden, der krævede sin betaling for ikke at gå over sine bredder og skabe død og ødelæggelse.

Eventyrhaven ved Albani Bro, torsdag, fredag og lørdag klokken 21, 22 og 23. Stykket varer en halv time. Fri entre