HCA Festivals: Tre tip til tirsdag

3. Kærlig hilsen H.C. Andersen

På Teater Momentum vil forestillingen "Kærlig hilsen H.C. Andersen" have skuespiller Lars Bom i rollen som H.C. Andersen. Bom giver 15 sange bygget på tekster fra nogle af HCA's sjældne og ukendte digte. Stykket vil være et eksperimenterende og nyskrevet musikdrama, hvor forfatteren får mulighed for at fortælle sin historie.

Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 1930-21.25. Entré: 210 kr.