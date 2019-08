HCA Festivals: Tre tip til søndag

Snart falder klokken i slag for dette års HCA Festivals. Men søndag er der stadig ting at gå på opdagelse efter. Fra kunst til gadegøjl. Foto: Birgitte Heiberg

Så er det sidste chance for at opleve, hvad dette års HCA Festivals byder på.

1. Everything In a Suitcase Gadeperformeren Luigi Ciotta tager publikum tilbage i tiden. Helt præcis i 1930'erne, hvor den italienske piccolo pludselig skal tage hånd om alt for mange gæster med alt for mange kufferter på det imaginære hotel, han arbejder på. Som tilskuer kan man forvente fysisk teater, klovneri og cirkustricks med musik, der akkompagnerer det hektiske kaos, den stakkels piccolo står over for. Luigi Ciotta kan opleves søndag mellem kl. 11.00 og 12.00 på Ove Sprogøes Plads. Fri entré.

Italienske Luigi Ciotta i piccolo-kostume underholder med kuffertklovneri. PR-foto

2. Den censurerede kunstudstilling Ugen igennem har Kunstbygningen Filosoffen huset den store censurerede kunstudstilling med værker, der relaterer sig til H.C. Andersens forunderlige univers. Søndag bliver publikumsprisen afsløret, da der undervejs har været mulighed for at stemme på et kunstværk. Ved at stemme får man også mulighed for selv at vinde fine præmier. Kunstbygningen Filosoffen. Fra kl. 10.00 til 15.00 er der udstilling og fra kl. 15.00 til 16.00 er der præmiering. Fri entré.

Den årlige, censurerede udstilling, som Filosoffen holder under HCA Festival. Foto: Michael Nørgaard

3. Adam Jeppesen - The Great Filter Den danske samtidskunstner Adam Jeppesen er inspireret af sandslotte på stranden og deres forfald. Med The Great Filter sætter Adam Jeppesen fokus på vores livs eksistentielle grundvilkår. Et 150 kvadratmeter stort podium udgør fundamentet for et kunstværk af halvt sammenstyrtede former. Projektet er støttet af Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond. Brandts søndag fra kl. 10.00 til 17.00. Entré.

Adam Jeppesens værk. Foto: David Stjernholm