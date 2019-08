HCA Festivals: Tre tip til søndag

1. Maratonsang

Det kan noget, det der med at synge. Især sammen. Smilene bliver bredere, ansigtet gladere - også selv om tonerne måske ikke er helt rene. Derfor er maraton-fællessang i Den Fynske Opera en oplagt måde at skyde sin festivaluge i gang på.

Sidste år var interessen enorm for at være med til at synge de sange, forskellige folk på forhånd havde valgt ud fra Højskolesangbogen. Det sker inden for emnerne forår, kærlighed og historie, og de i alt syv timers fællessang er delt op i to blokke for også at sikre en udskiftning i det syngende publikum.Maratonsang, Den Fynske Opera, Filosofgangen 19, søndag fra klokken 10-17. Gratis entré.