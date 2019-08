HCA Festivals: Tre tip til onsdag

3. Alsang på plænen

At synge gør glad - især sammen med andre. Ved Sankt Hans Kirke afholdes en hyggelig stund på plænen, hvor alle er velkomne til at synge med. Der vil blive sunget sange fra højskolesangbogen, men også nyere sange af Kim Larsen og andre populære kunstnere. Sangene akkompagneres af et band, så hvis du ikke har lyst til at synge med, kan du blot nyde musikken. Klokken 11-12 ved Skt. Hans Plads (Nørregade).