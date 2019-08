2. Menneskebiblioteket

Du kan låne en bog. Men du kan også låne et menneske med en helt særlig historie på Menneskebibioteket. Det er Spoken Word Festival - en af flere festivaler i HCA Festivals, der har skaffet biblioteket til Odense i et forsøg på at udfordre folks fordomme i et møde med mennesker, man ofte hører om, men aldrig hører fra. Og du skal være hurtig. For det har kun åbent mandag. Kulturmaskinen, mandag kl. 16.30-19.00. Fri entré.