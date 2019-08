HCA Festivals: Tre tip til fredag

Dans i Kunstgaden - og middag

Man trænger til at røre sig efter at have set andre udføre stunts og sang ugen igennem, så det er blevet tid til at tage del i dansen, der bydes op til af foreningen Kom og Dans. Og det er svært at gå hjem efter dansen, hvor gaden bliver dækket op til fællesspisning og hyggelig middag under stjernerne lige dér, hvor der plejer at være biler. En god mundfuld at slutte ugens sidste hverdag med.

Dans i Kunstgaden, Ny Vestergade, 17:30-18:15 (gratis)

Festivalmiddag på Kunstgaden, Ny Vestergade, klokken 18-22 (billet kræves)