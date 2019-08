Er pink og lyserød egentlig den samme farve? Uanset svaret er det både sikkert og vist: Uge 34 er over os igen. Bedst som man lige var ved at vænne sig til hverdagen efter en lang og til tider varm sommerferie, så bliver der vendt op og ned på det hele en gang til. For syvende gang farves byen lyserød/pink og for syvende gang kan man i Odense ende med at få en kulturoplevelse, man aldrig havde troet, man skulle have.

Hjemme hos os snakker vi stadig om forestillingen "Skår", der sidste år blev lidt af et tilløbsstykke i H.C. Andersens barndomshjem i Munkemøllestræde. En helt igennem syret oplevelse med to operasangere, løsrevne Andersen-linjer, knuste tekopper og en fortættet stemning i den lille gårdhave bag barndomshjemmet, hvor der kun var plads til en snes publikummer af gangen. Bagmanden, museumsinspektør Henrik Lübker fra Odense Bys Museer, er på spil igen i år med et nyt hold og en ny forestilling i "Aamanden" ved Eventyrhaven og Albanibroen. Og efter de store shows med flyvende droner og store scenerier på Flakhaven, er ugens allerstørste satsning "Klokken" flyttet til Munke Mose med åen og et enormt vandspejl som kulisse.

Det bliver helt sikkert også en publikumsmagnet.

Officielt begynder HCA Festivcals først i aften med danseforestillingen "De 5 Verdenshjørner" i Odeon, men allerede fra morgenstunden vil der formentlig hurtigt blive kø i Ny Vestergade, når der klokken 10 tages hul på maratonsang fra Højskolesangbogen. Sidste år måtte folk stå ude på gaden for måske at komme ind på et senere tidspunkt i løbet af de syv timer, der blev sunget.

Og det er det, der er styrken i uge 34. At festivalen er i konstant forandring og hvert år byder på nye og anderledes oplevelser. Vi vil ugen igennem forsøge at guide dig - både med egne tips, men også med historier om alle de mennesker der vender byen på hovedet på en sensommeruge. Og ja, det kan blive lidt lyserødt - eller pink. Men vi vil så gerne inspirere dig.

For som festivalen selv siger med deres slogan: "Alt kan ske", og det lover hverken mere eller mindre. Men alt kan ske - hvis man lader det.

God festival!