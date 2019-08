HCA Festivals: H.C. Andersen Paraden som afsæt til skuespilkarriere

Troels Kortegaard Ullerup fortæller, at årene i H.C. Andersen Paraden sammen med skoleårene på den kreative Rynkeby Lilleskole (nu Rynkeby Friskole) overbeviste ham om, at det var teater, han ville. Efter at have gået på Katedralskolen i Odense tog han til København for at forfølge skuespillerdrømmen og endte altså med at blive optaget på skolen i Aarhus.

Valget faldt på Troels Kortegaard Ullerup, der blev færdiguddannet på skuespilskolen i Aarhus sidste år. I "Kejseren" skal den 29-årige skuespiller blandt andet levere nogle tekster af H.C. Andersen til publikum, og dem kan han til fingerspidserne. Fra han var 10, til han var 18 år, var han del af H.C. Andersen Paraden i Odense. Det var de år, hvor paraden spillede i Lotzes Have, og Troels Kortegaard Ullerup nåede endda at være med, da paraden turnerede i USA i det store H.C. Andersen-år, 2005.

Inspireret af Brecht

Fortiden i H.C. Andersen Paraden handlede om en meget direkte, folkloristisk og én-til-én gengivelse af Andersens univers. I "Kejseren" handler det om noget helt andet: Politisk teater med en tydelig inspiration fra Bertolt Brecht.

- Jeg blev for en uge siden smidt ind i det hele på et afbud, og "Kejseren" er som stykke atypisk for en tid, hvor alting bliver pakket ind og underspillet, siger Troels Kortegaard Ullerup. Ifølge ham er "Kejseren" bombastisk og eksplicit og blandt andet sat i verden for at undersøge, om man stadig kan bruge den teaterform i vore dage.

Stykket beskrives som en politisk-satirisk musikforestilling meget frit efter H.C. Andersen. Og som en fræk og fabulerende postdramatisk fortolkning af "Kejserens nye klæder" til et voksent publikum.

Og dermed også en helt anden tilgang til H.C. Andersen end Troels Kortegaard Ullerup husker den fra barndommens somre i Lotzes Have.

Egentlig ville han have været forbi den nutidige udgave af paraden, der holder til i Eventyrhaven. Men han var presset på tid og andre opgaver.

- Men jeg har nået at se Torben Iversen komme cyklende forbi. Jeg nåede desværre ikke at hilse på ham, for jeg stod i samtale med en anden skuespiller. Men da var det ligesom at komme hjem igen, siger Troels Kortegaard Ullerup.

"Kejseren" er skabt af musikteaterensemblet Livingstones Kabinet i samarbejde med Den Fynske Opera og Teater V. Spiller onsdag, torsdag og fredag kl. 19.30 og lørdag-søndag kl. 16 i Den Fynske Opera. Entré: 220 kr.