HCA Festivals: DJ'er er poppet op i Kongensgade

Har du det ligesom Panamah i ny-klassikeren "DJ Blues"? Der hvor bandet synger, "DJ, DJ, det du spiller er aldrig til mig".

Den bedste kur mod den blues kunne være selv at blive DJ, og hvis du drømmer om det, er der tips at hente fra professionelle og udstyr at prøve i Kongensgade. Her er DJ Academy poppet op i eller udenfor den lukkede butik, Kongensgade 15.

Det er blandt andre Jeppe Dex, som lærer fra sig. Han er en af dem, der har været med, siden det handlede om at stå med to pladespillere i 80'erne, og så frem til nu, hvor teknikken kan en hulens masse.

Han kalder det at være DJ en aldrig stoppelig livsstil, men for ham handler det ikke kun om at være ude i klubber og lignende. Han er med i DJ & Producer Academy Denmark, der holder til på først på Rugårdsvej.

- Det fungerer ligesom på aftenskolerne. Hvis otte har meldt sig til, danner vi et hold og underviser i at være DJ, siger Jeppe Dex og tilføjer, at man også underviser på musikskoler og laver workshops rundt omkring. Man har blandt mange andre samarbejdet med topnavne som Martin Jensen og Faustix i den sammenhæng.

- Lige fra Ibiza til Øster Hurup har vi lavet workshops, siger Jeppe Dex. Som lige skynder sig at tilføje, at hvis man har lyst til at tjekke ham ud som DJ, kan man søge under Dex på Spotify.

Der er masser af isenkram på plads i Kongensgade. Det er forholdsvis billigt at begynde som DJ. Det mest basale udstyr kan fås til under 1000 kroner, men skal man være topprof, er det selvfølgelig helt andre summer.

DJ Academy, Kongensgade 15: Lørdag og søndag kl. 10-18.