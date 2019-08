HCA Festivals: Argentinsk gavtyv på slap line

Vinden drillede, og der kom dråber fra oven. Det er ikke let at være linedanser i denne lidt lumske sensommer. Men på en eller anden måde fik Maria Celeste Zalloechevarría med kunstnernavnet Espuma Bruma reddet det hele hjem. Med lige dele energi og gavtyveansigt erobrede den argentinske gadeartist Flakhaven i en halv time.

Der var ellers både et enkelt grædende barn og nogle lidt bovlamme voksne, der ikke helt magtede at vrikke med rumpetterne til latino-rytmerne, men sådan risikerer man som tilskuer til gadegøgl selv at blive småt til grin. Hvilket er en pris, der nok er værd at betale for gratis underholdning. Medmindre man lægger lidt i hatten, som Espuma Bruma lod gå rundt til sidst.

Siden hun for ni år siden opgav det faste arbejde som underviser i litteratur, har hun uddannet sig på cirkus- og gøglerskoler i primært Brasilien og rejst store dele af verden rundt som performer. Besøget mandag eftermiddag på Flakhaven var hendes første i Danmark, og der optrådte hun med et - primært - linedansershow kaldet "Rodando".