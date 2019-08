HCA Festivals: Alfabetet findes - i Farvergården

A for anarki, b for bevægelse og c for containerfund.

Alfabeterne findes, skrev Inger Christensen i et af de bedste danske digte nogensinde. Et af alfabeterne findes et par dage endnu i Farvergården, hvor det har fundet hvile efter en fredags-eftermiddagstur gennem gågaderne, der både rummede bevægelse og momenter af anarki.

Der er 36 bogstaver. Ikke forskellige, forstås, der er blot flere af nogle af dem. Bogstaver er sådan helt generelt, som professor Johs. Nørgaard Frandsen udlægger det, kunstens eller i hvert fald litteraturens mindste byggesten. En pendant til menneskets dna.

I løbet af festivalugen er de 36 bogstaver blevet malet og dekoreret. Hvert bogstav er blevet til et kunstværk i sig selv, og tilsammen og hver for sig kan de på hjul flyttes rundt og danne ord, andre ord og nye ord, som er nye kunstværker i sig selv, og det er til at blive helt svimmel af.

Fredag eftermiddag blev det særlige alfabet fejret i Farvergården efter at have været på gade-optog. Det var her, professor Frandsen talte om litteraturens mindste byggesten - samt læste udvalgte uddrag af H.C. Andersens "ABC-Bogen".

Masser af odenseanere har bidraget med udsmykningen, men den overordnede idé er kunstneren Thomas Damsbos. Han fortalte, at han har fundet 4000 hjul i en container, 3000 krydsfinér-plader i en anden container og rester fra prøve-carporte i en tredje. Alle disse materialer, c for containerfund, er dem, Farvergårdens alfabet, kaldet "Happy Alphabet", er lavet af.

Lørdag og søndag er der fri leg med alfabetet. Hvorefter det skal videre ud i verden, hvor nye ord venter på at blive dannet.

Happy Alphabet kan ses i Farvergården lørdag kl. 10-22 og søndag kl. 10-18